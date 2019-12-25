В Петербург привезли 3,5 тонны грибов из Китая

Продукция была поставлена предприятием из расположенной на юго-востоке Китая провинции Фуцзянь и следовала в адрес компании из Московской области.

Под контролем Управления Россельхознадзора через петербургский порт прошли почти 3,5 тонны сушёных шиитаке и других грибов из Китая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Продукция была поставлена предприятием из расположенной на юго-востоке Китая провинции Фуцзянь и следовала в адрес компании из Московской области.

В ходе фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, груз выпущен на территорию РФ.

С начала года в Петербург и Ленобласть поступило более 44 тонн сушёных и сублимированных грибов. Около 3 тонн продукции импортировано из Вьетнама, поставщиком остальных грузов выступил Китай.

В начале июля в Петербург не пустили 50 тонн зараженных апельсинов из Африки.

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