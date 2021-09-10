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Зимнюю версию электромотоцикла Aurus представили в Петербурге
Сегодня, 14:41
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Зимнюю версию электромотоцикла Aurus представили в Петербурге

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Этот мотоцикл предназначен для работы в кортеже при передвижении первых лиц.

В рамках Петербургского международного газового форума представили зимнюю версию электромотоцикла российского бренда Aurus – Merlon. Мерлонами называют защитные шипы на верхушках кремлевской стены, пишет "Петербургский дневник" 8 октября. 

Этот мотоцикл предназначен для работы в кортеже при передвижении первых лиц. Его дополнительное оснащение помогает ездить без подзарядки несколько дней, а в модуле, который похож на коляску, спрятан запасной аккумулятор. 

Транспортное средство имеет мощность 190 лошадиных сил, что обеспечивает быстрый разгон. Автор модели – московский ФГУП НАМИ.

Ранее на Piter.TV: "Автозавод Санкт-Петербург" отозвал около 2 тыс. кроссоверов Xcite. 

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)

Теги: aurus, электромотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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