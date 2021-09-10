Зимнюю версию электромотоцикла Aurus представили в Петербурге

Этот мотоцикл предназначен для работы в кортеже при передвижении первых лиц.

В рамках Петербургского международного газового форума представили зимнюю версию электромотоцикла российского бренда Aurus – Merlon. Мерлонами называют защитные шипы на верхушках кремлевской стены, пишет "Петербургский дневник" 8 октября.

Этот мотоцикл предназначен для работы в кортеже при передвижении первых лиц. Его дополнительное оснащение помогает ездить без подзарядки несколько дней, а в модуле, который похож на коляску, спрятан запасной аккумулятор.

Транспортное средство имеет мощность 190 лошадиных сил, что обеспечивает быстрый разгон. Автор модели – московский ФГУП НАМИ.

Ранее на Piter.TV: "Автозавод Санкт-Петербург" отозвал около 2 тыс. кроссоверов Xcite.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)