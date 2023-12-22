Завершено расследование уголовного дела в отношении 5 участников организованной группы, совершивших 40 мошенничеств под видом возмещения компенсации от продажи БАДов.

В Петербурге предстанут перед судом обвиняемые в многомиллионном мошенничестве в отношении пенсионеров. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 5 участников организованной группы, совершивших 40 мошенничеств под видом возмещения компенсации от продажи БАДов. Обвиняемые двое мужчин и три женщины ранее работали в организациях по продаже дорогостоящих биологически активных добавок.

В 2017 году 40-летний петербуржец придумал мошенническую схему обмана клиентов. Закупив несколько баз данных различных компаний, а также имея доступ к своим клиентским базам, он вместе с соучастниками направлял пожилым гражданам, ранее приобретавшим БАДы, якобы официальные уведомления о том, что суд признал эти препараты некачественными, и теперь пенсионерам положена компенсация за понесенный ущерб. Для получения инструкций пенсионерам предлагалось обратиться по телефону к представителю государственного учреждения. Однако на звонки отвечал кто-либо из соучастников данной группы. Если пенсионер не выходил на связь сам, злоумышленники звонили ему, оповещали о положенных выплатах и настаивали на их оформлении.

Аферисты сообщали, что для получения компенсации граждане предварительно должны заплатить комиссию или пошлину в размере не менее 15% от причитающейся суммы. Поверив, пенсионеры переводили им свои сбережения.

За 5 лет противоправной деятельности от рук злоумышленников пострадало 40 пожилых граждан из Петербурга, Ленинградской, Астраханской, Костромской, Новосибирской областей, Приморского и Краснодарского краев и Кабардино-Балкарской республики. Причиненный материальный ущерб превышает 17 миллионов рублей. противоправная деятельность была пресечена в марте 2022 года.

На две квартиры и иномарку организатора, а также на часть недвижимости и автомобиль двух других соучастников наложен арест. В ходе следствия обвиняемые частично возместили причиненный ущерб потерпевшим в сумме 3,8 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский районный суд Петербурга.

Ранее задержанный гендиректор финансовой фирмы изобличен ещё в трех мошенничествах в отношении пенсионеров. Установлено, что с декабря 2020 года по май 2023 года задержанный под предлогом инвестирования похитил почти 2,5 млн рублей у трёх пенсионеров в возрасте 75, 82 и 83 лет.

Видео: МВД