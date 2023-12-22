Ранее задержанный гендиректор финансовой фирмы изобличен ещё в трех мошенничествах в отношении пенсионеров

В отношении подозреваемого возбуждено еще три уголовных дела по статье 159 УК РФ.

Ранее задержанный за обман трёх вкладчиков гендиректор финансовой фирмы изобличен в аналогичных преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В декабре 2023 года полиция задержала 48-летнего генерального директора фирмы, оказывающей гражданам финансовое посредничество. Установлено, что с декабря 2020 года по май 2023 года задержанный под предлогом инвестирования похитил почти 2,5 млн рублей у трёх пенсионеров в возрасте 75, 82 и 83 лет. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а сам подозреваемый по решению суда был помещен под домашний арест.

В ходе дальнейшего расследования удалось установить, что подозреваемый причастен еще к трем аналогичным преступлениям, совершенным в январе, апреле и ноябре 2023 года в отношении двух пожилых петербуржцев, 69 и 83 лет, и 69-летнего жителя Выборгского района Ленобласти. Пенсионеры лишились 100 тысяч, 70 тысяч и 1 млн рублей соответственно.

В отношении подозреваемого возбуждено еще три уголовных дела по статье 159 УК РФ. Мера пресечения в виде домашнего ареста злоумышленнику не изменялась.

Недавно в Петербурге пенсионерка отдала незнакомке все ювелирные украшения за снятие порчи.

Видео: МВД