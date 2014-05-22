Температура воздуха 16 мая в Петербурге составит до +18 градусов

Завтра горожане увидят солнце.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни. Сегодня, 15 мая, небольшие дожди ожидаются на юге города.

За ночь произошли изменения в атмосфере, и сегодня днем Петербург попадает в середину между тремя облачными массивами с дождями. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха в четверг составит до +15…+16 градусов, подует северо-восточный ветер.

А 16 мая атмосферный фронт с Псковской области дойдет до Северной столицы, но будет это только вечером. Завтра петербуржцы увидят солнце, столбики термометров покажут до +16…+18 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что на Елагином острове 17 мая стартует Фестиваль тюльпанов. Организаторы подготовили музыкальную программу и танцевальные уроки.

Фото: Piter.TV