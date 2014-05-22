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Температура воздуха 16 мая в Петербурге составит до +18 градусов
Сегодня, 9:20
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Температура воздуха 16 мая в Петербурге составит до +18 градусов

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Завтра горожане увидят солнце.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни. Сегодня, 15 мая, небольшие дожди ожидаются на юге города. 

За ночь произошли изменения в атмосфере, и сегодня днем Петербург попадает в середину между тремя облачными массивами с дождями. 

Александр Колесов, синоптик 

Температура воздуха в четверг составит до +15…+16 градусов, подует северо-восточный ветер. 

А 16 мая атмосферный фронт с Псковской области дойдет до Северной столицы, но будет это только вечером. Завтра петербуржцы увидят солнце, столбики термометров покажут до +16…+18 градусов. 

Ранее мы сообщили о том, что на Елагином острове 17 мая стартует Фестиваль тюльпанов. Организаторы подготовили музыкальную программу и танцевальные уроки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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