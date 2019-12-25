В Петербурге от коронавируса скончались 8 женщин и 2 мужчин

Возраст умерших – от 48 до 65 лет.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 подтвердила еще 10 смертельных случаев от коронавируса в Петербурге.

Среди умерших – восемь женщин от 48 до 93 лет и двое мужчина 64 и 65 лет. Заболевание, которое привело к смерти – двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом. Пациенты также имели хронические заболевания – ожирение, сахарный диабет, гепатит, панкреатит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, болезнь сердца.

Всего комиссией 1 июня 2020 года рассмотрено 16 случаев летальных исходов.

Ранее в Петербурге скончалась врач-педиатр.

Фото: Piter.TV