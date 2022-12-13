В Петербурге перед судом предстанут наркодилеры, у которых изъяли 82 кг наркотиков

Дело направлено в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств. Изъято более 82 килограммов наркотических средств синтетического происхождения. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Были задержаны предполагаемый организатор, который приехал в Петербург из Архангельска, а также двое его сообщников. Мужчины подыскивали покупателей запрещенных веществ, используя три магазина в теневом сегменте интернета. Там они размещали информацию о видах и стоимости наркотиков.

Фигурантам в соответствии с ролью каждого предъявлены обвинения в совершении 36 преступлений, предусмотренных частями четвертой и пятой статьи 228.1 УК РФ. Дело направлено в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в Левашово задержали братьев-наркосбытчиков с килограммом мефедрона.

Видео: МВД