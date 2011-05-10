На Васильевском острове пенсионер передал мошенникам более 15,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские разыскивают лиц, которые причастны к обману пенсионера с Васильевского острова. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 13 ноября в полицию обратился 87-летний житель дома 7 по Кадетской линии и сообщил, что его обманули телефонные мошенники. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, убедили пожилого мужчину снять со всех счетов деньги "для их безопасности" и передать всю наличность неизвестному курьеру для ее внесения на "безопасный счет".

Так, в период с августа по октябрь, находясь в различных местах, потерпевший передал в общей сложности почти 15,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мошенников ищут.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала мошенника, который обманул пожилую петербурженку на 1,2 млн рублей.

Фото: Piter.TV