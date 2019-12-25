В Петербурге полностью обнулили задолженность по зарплате на конец апреля

По информации Росстата, Петербург обнулил задолженность по заработной плате на конец апреля текущего года. Об этом сообщил депутат городского парламенте Андрей Рябоконь.
По Северо-Западу задолженность перед работниками составила 63,5 млн рублей, наибольшие невыплаты в Ленобласти (29,1 млн рублей) и Калининградской области (25,4 млн рублей). По РФ суммарная задолженность – 1,5 млрд рублей. С конца месяца она выросла в 3,4 раза – на 1 млрд рублей.
В 2024 году лидировал Петербург, и Андрей Рябоконь направлял обращение в городскую прокуратуру с просьбой принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав сотрудников.
Благодарю надзорное ведомство за пристальное внимание к урегулированию зарплатных трудовых конфликтов и за то, что держат ситуацию на контроле. Рад, что работодатели стали ответственнее относиться к обязанностям перед работниками.
Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что реестр должников по алиментам появился в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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