В Петербурге в системе платной парковки произошел сбой

Система платной парковки Петербурга утром 24 октября работает нестабильно, что привело к сбоям оплаты. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".
Это связано с техническими работами.
На сервисах Единого городского парковочного пространства ведутся технические работы. Оплата парковочных сессий временно недоступна.
Пресс-служба СПб ГКУ "ГЦУП"
Об изменениях сообщат дополнительно. По всем вопросам, которые касаются работы парковочного пространства, можно обращаться на горячую линию СПб ГКУ "ГЦУП": 417-50-00.
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Фото: Piter.TV
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