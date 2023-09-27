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В Петербурге в системе платной парковки произошел сбой
Сегодня, 8:04
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В Петербурге в системе платной парковки произошел сбой

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Это связано с техническими работами.

Система платной парковки Петербурга утром 24 октября работает нестабильно, что привело к сбоям оплаты. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". 

Это связано с техническими работами. 

На сервисах Единого городского парковочного пространства ведутся технические работы. Оплата парковочных сессий временно недоступна. 

Пресс-служба СПб ГКУ "ГЦУП"

Об изменениях сообщат дополнительно. По всем вопросам, которые касаются работы парковочного пространства, можно обращаться на горячую линию СПб ГКУ "ГЦУП": 417-50-00. 

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Фото: Piter.TV 

Теги: оплата парковки, парковки петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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