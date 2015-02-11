Петербуржцы затрудняются оплатить парковку из-за DDoS-атак

Сотрудники технической поддержки уже приступили к устранению неисправностей и нормализации работы всех платежных инструментов.

Водителей в Петербурге предупреждают о возможной нестабильной работе сервисов для оплаты парковок. Администрация парковочного пространства сообщила, что временно возникли сбои в работе SMS-сервисов, мобильного приложения "Парковки Санкт-Петербурга", сайта parking.spb.ru, и Telegram-бота для внесения платы за парковочные сессии.

Несмотря на возникшие трудности, альтернативные способы оплаты продолжают стабильно функционировать. Водители могут воспользоваться приложением "Парковки России" или оплатить услугу через стационарные паркоматы.

Причиной для нарушений в работе инфраструктуры парковочной сети стали DDoS-атаки. Сотрудники технической поддержки уже приступили к устранению неисправностей и нормализации работы всех платежных инструментов.

Ранее суд признал виновным собственника паркинга в ЖК на севере Петербурга в незаконной перепланировке.

Фото: Piter.TV