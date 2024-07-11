Суд признал виновным собственника паркинга в ЖК на севере Петербурга за незаконную перепланировку

Кроме внутренних изменений, собственник внес значительные внешние преобразования, установив дополнительные оконные и дверные проёмы.

Собственник парковки жилого комплекса "Заповедный парк" в Санкт-Петербурге признан судом виновным в несанкционированной реконструкции помещения, которое теперь используется под торговые площади. Теперь владельцу предстоит либо официально оформить проведённую перепланировку, либо восстановить первоначальный вид помещения, сообщается в заявлении Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Проблема возникла на Орлово-Денисовском проспекте, дом 13, где жильцы рассчитывали на отсутствие трудностей с парковочными местами, так как застройщиком изначально предусматривалась вместительная стоянка на почти 400 машиномест. Однако владелец коммерческой недвижимости решил оборудовать первые два этажа паркинга под коммерческие объекты.

Кроме внутренних изменений, собственник внес значительные внешние преобразования, установив дополнительные оконные и дверные проёмы, что сделало здание отличным от утверждённого проектом внешнего облика. Сначала нарушения привлекли внимание специалистов ГАТИ, а позднее разбирательством занялся суд.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга