В Петербург не пустили 27 тонн хека

В Петербурге должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 27 тонн мороженого хека. Продукция, произведённая предприятиями Уругвая, следовала в адрес организации из Петербурга.
В ходе проведения физического контроля было выявлено несоответствие фактического номера пломбы на транспортировочном контейнере, заявленному в сопроводительных документах.
Перемещение 27 тонн импортной рыбы приостановлено. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее в Петербург не пустили 27 тонн аргентинской корюшки.
Фото: pexels
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