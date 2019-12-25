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В Петербург не пустили 27 тонн хека
Сегодня, 11:07
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В Петербург не пустили 27 тонн хека

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Перемещение 27 тонн импортной рыбы приостановлено. Возбуждено дело об административном правонарушении.

В Петербурге должностным лицом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 27 тонн мороженого хека. Продукция, произведённая предприятиями Уругвая, следовала в адрес организации из Петербурга.

В ходе проведения физического контроля было выявлено несоответствие фактического номера пломбы на транспортировочном контейнере, заявленному  в сопроводительных документах.

Перемещение 27 тонн импортной рыбы приостановлено. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в Петербург не пустили 27 тонн аргентинской корюшки.

Фото: pexels

 

Теги: россельхознадзор, рыба, хек
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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