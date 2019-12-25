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В Петербург не пустили 27 тонн аргентинской корюшки
Сегодня, 10:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург не пустили 27 тонн аргентинской корюшки

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Движение груза было приостановлено, возбуждено дело об административном правонарушении.

В Большом порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля были выявлены нарушения при импорте 27 тонн мороженой корюшки из Аргентины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рыба направлялась в адрес московской компании. При проверке документации, оказалось, что в ветеринарном сертификате формы № 38 страны-экспортёра была указана информация (о сроке годности продукции), не предусмотренная формой данного документа.

Движение груза было приостановлено, возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сотрудники Россельхознадзора в Петербурге выявили нарушения при экспорте 54 тонн мороженого.

Фото: Википедия (Algirdas)

Теги: большой морской порт санкт-петербурга, корюшка, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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