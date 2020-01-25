В Петербург не пустили 24 тонны лепестков цветов гибискуса

В ходе проверки документов фитосанитарный сертификат был признан поддельным.

Управление Россельхознадзора не пропустило в Петербург 24 тонны гибискуса с поддельным фитосанитарным сертификатом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Большом порту Санкт-Петербурга инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль партии целых высушенных лепестков цветов гибискуса, следовавших из Нигерии в адрес московского предприятия.

В ходе проверки документов фитосанитарный сертификат был признан поддельным, выпуск потенциально небезопасного груза на территорию РФ запрещён.

Ранее в Петербург привезли 3,5 тонны грибов из Китая.

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