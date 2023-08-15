В Зимней канавке росгвардейцы нашли пакет с патронами и телефоном

В настоящее время их принадлежность устанавливается.

Водолазы специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии накануне нашли в Зимней канавке Петербурга 79 патронов и телефон-раскладушку.

В ходе обследования участков набережных и мостовых на дне канала росгвардейцы обнаружили пакет черного цвета, содержащий патроны различного калибра и маркировки, а также мобильный телефон. В настоящее время их принадлежность устанавливается.

Отмечается, что водолазы Росгвардии регулярно обследуют акватории Петербурга и Ленобласти на предмет наличия взрывоопасных предметов, которыми чаще всего являются боеприпасы времен ВОВ.

Ранее боеприпасы времен ВОВ нашли при сносе гаража на Лермонтовском проспекте.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ