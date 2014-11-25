  1. Главная
Два снаряда обнаружены в Московском и Приморском районах
Сегодня, 15:13
Два снаряда обнаружены в Московском и Приморском районах

На месте работают взрывотехники, все обстоятельства устанавливаются.

В Московском и Приморском районах Петербурга обнаружили сразу два снаряда неизвестного происхождения. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор" 3 сентября. 

Первая находка была обнаружена на Пулковском шоссе, 99к4, в 14:00, вторая – в Удельном парке примерно в это же время. На месте работают взрывотехники, все обстоятельства устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что на даче предпринимательницы в деревне Агалатово нашли бомбу. Изъятое направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти (носит иллюстративный характер) 

