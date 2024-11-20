На даче предпринимательницы в деревне Агалатово нашли бомбу

Изъятое уже направлено на экспертизу.

На даче бизнесвумен во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили самодельную бомбу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Находка была замечена в доме 47-летней жительницы Петербурга в деревне Агалатово. Строители увидели стеклянную бутылку с горючей жидкостью, к ней прикрепили аэрозольный баллон с проводами и металлический тубус. Изъятое уже направлено на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Пушкине нашли авиационную бомбу и снаряды времен ВОВ.

Фото: Piter.TV