На даче предпринимательницы в деревне Агалатово нашли бомбу

На даче бизнесвумен во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили самодельную бомбу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Находка была замечена в доме 47-летней жительницы Петербурга в деревне Агалатово. Строители увидели стеклянную бутылку с горючей жидкостью, к ней прикрепили аэрозольный баллон с проводами и металлический тубус. Изъятое уже направлено на экспертизу.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: в Пушкине нашли авиационную бомбу и снаряды времен ВОВ.
Фото: Piter.TV
