На даче предпринимательницы в деревне Агалатово нашли бомбу
Сегодня, 10:47
Изъятое уже направлено на экспертизу.

На даче бизнесвумен во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили самодельную бомбу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Находка была замечена в доме 47-летней жительницы Петербурга в деревне Агалатово. Строители увидели стеклянную бутылку с горючей жидкостью, к ней прикрепили аэрозольный баллон с проводами и металлический тубус. Изъятое уже направлено на экспертизу. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Пушкине нашли авиационную бомбу и снаряды времен ВОВ. 

Фото: Piter.TV 

