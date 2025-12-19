Авторов лучших видеороликов о русском языке и литературе наградят на Новой сцене Александринского театра

Церемония награждения финалистов конкурса "Снято с языка" состоится 6 февраля.

В Петербурге на Новой сцене Александринского театра 6 февраля состоится торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса видеороликов о русском языке и литературе "Снято с языка". Об этом сообщила пресс-служба организатора — Центра культурных, образовательных и социальных проектов "Клуб добрых друзей города".

Конкурс, который проходил с сентября по декабрь 2025 года, собрал творческие работы школьников и студентов из 62 регионов России. Участники создавали ролики в разных форматах: игровые сценки, анимация, документальные зарисовки.

"Всего было подано 207 работ, и авторов 20 лучших видеороликов наградят на церемонии", — рассказали организаторы.

Проект включал не только конкурсную, но и образовательную часть: за время его проведения было организовано 11 мероприятий — мастер-классы и лекции от профессиональных филологов, кинематографистов и медиаспециалистов, входивших в жюри.

Церемония награждения начнётся 6 февраля в 18:00. Полный список победителей и финалистов опубликован на официальном сайте конкурса. Лучшие работы будут размещены на его странице и в соцсетях организаторов и партнёров.

Фото: ВКонтакте / Клуб добрых друзей города