На улицы Петербурга вышли электробусы "Сирирус"

Электробусы могут проехать без подзарядки не менее 240 километров. Зарядка машин проводится в ночное время в парке.

В Петербурге 13 ноября начали работу электробусы большого класса с ночной зарядкой "Сириус". Они отправились в свой первый рейс по маршруту №128, который связывает Василеостровский и Петроградский районы. Об этом рассказали в Смольном.

Машины окрашены в зеленый цвет – его выбрали сами жители в ходе открытого голосования в социальных сетях.

Электробусы "Сириус" – низкопольные, имеют специальную зону для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. В салоне установлены USB-зарядки для гаджетов. Система климат-контроля поддерживает оптимальную температуру в салоне и кабине водителя при любых погодных условиях.

Электробусы могут проехать без подзарядки не менее 240 километров. Зарядка машин проводится в ночное время в парке.

Всего в Северную столицу по контракту поступят 28 транспортных средств от АО "Транс-Альфа" , 11 из них уже прибыли.

В ближайшее время планируется проведение аукциона на приобретение электробуса большого класса УТТЗ-624201, произведенного "Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом".

Фото: Telegram/ Кирилл Поляков (архив)