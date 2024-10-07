На маршруте №128 в Петербурге стартовало тестирование нового электробуса

Электробус Asiastar обладает запасом хода до 350 километров.

В Петербурге начали тестировать электробус Asiastar X9-CITY EV STAR, сообщили 7 октября в городском комитете по транспорту.

Соглашение о тестовой эксплуатации транспортного средства подписали в мае на V Международном транспортном фестивале "ТранспортФест" СПб ГУП "Пассажиравтотранс" и ООО "Лидер Трак энд Бас". В течение двух месяцев он будет курсировать по маршруту №128 "Уральская улица — Аптекарская набережная".

Электробус Asiastar обладает запасом хода до 350 километров и уже проехал более 800 километров от Москвы до Петербурга с двумя зарядными сессиями. Также в нем современный салон с комфортными сидениями, мультимедийными информационными системами, USB-зарядками, системами отопления и кондиционирования. Кроме того, предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями, механическая аппарель и широкие места для лиц приоритетной категории.

Сегодня мы делаем еще один шаг в направлении внедрения на маршрутную сеть нашего города экологически чистого и комфортного общественного транспорта. Тестовая эксплуатация электробуса Asiastar X9-CITY EV STAR дает возможность оценить его преимущества непосредственно на линии и сформировать требования к будущим закупкам. Петербург уже активно внедряет электробусы Volgabus, MAN Lion"s City E, Vitovt Max Electro, Yutong на маршруты общественного транспорта. Планируется проведение аукциона на приобретение электробуса большого класса УТТЗ-624201. Однако в ближайшем будущем масштабы электрификации транспорта значительно увеличатся. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что парк ГУП "Пассажиравтотранс" пополнят 102 автобуса.

Видео, фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга