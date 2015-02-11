Все автобусы доставят до конца ноября.

Парк ГУП "Пассажиравтотранс" пополнят 102 автобуса. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Автобусы особо большого класса поставит АО "Государственная транспортная лизинговая компания". Техника поступит в два этапа: до 31 октября 50 автобусов Volgabus-627102 и не позже 30 ноября – 52 автобуса ЛиАЗ-621365.

Приобретаемые автобусы – низкопольная техника вместимостью не менее 155 пассажиров.

В первом полугодии 2024 года для "Пассажиравтотранса" было также закуплено 29 электробусов. Кроме того, за первые 6 месяцев поставлено 422 машины.

Фото: Piter.tv (архив)