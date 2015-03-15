В Неве двое туристов перевернулись на гидроцикле

Судоводитель не имел право на управление гидроциклом.

Сотрудники водной полиции пресекли факт управления гидроциклом лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 13 июня рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

В дежурную часть линейного отдела МВД России по Петербургу на водном транспорте днем 12 июня поступила информация о том, что в Неве на гидроцикле перевернулись двое мужчин.

В ходе выезда на место происшествия установили, что 42-летний житель Воронежа управлял гидроциклом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. С ним на месте пассажира был 39-летний житель Москвы. Они двигались по Неве и наехали на волну, после чего упали в воду, откуда волной их стало сносить в сторону причала у Дворцовой набережной.

Управлявший гидроциклом, пассажир и судно извлечены из воды. Никто не пострадал. Судоводитель не имел право на управление гидроциклом. В его отношении составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ (управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения) и ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления).

Гидроцикл изъяли и поместили на стоянку СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

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Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу