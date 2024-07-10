В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2005 году

В рамках расследования убийства по найму водителя адвоката, совершенном в 2023 году, было установлено, что подозреваемый 50-летний А. причастен к ещё одному убийству, совершенному им в 2005 году в Великом Новгороде.

В Петербурге мужчине предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2005 году. Подробности сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В рамках расследования убийства по найму водителя адвоката, совершенном в 2023 году, было установлено, что подозреваемый 50-летний А. причастен к ещё одному убийству, совершенному им в 2005 году в Великом Новгороде.

По версии следствия, А. был нанят Алексеем Крюком для убийства криминального авторитета. В качестве аванса А. от Крюка получил 15 тысяч долларов США. Однако позднее А. отказался выполнять заказ в связи с тем, что у потенциальной жертвы была усилена охрана. Не желая возвращать аванс, злоумышленник в ноябре 2005 года под надуманным предлогом пригласил заказчика в квартиру на улице Парковой в Великом Новгороде, где застрелил его из пистолета.

Фигуранту в настоящее время предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений). Продолжается расследование.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу