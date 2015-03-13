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В Петербурге уроженец Астраханской области направил на росгвардейцев травматический пистолет
Сегодня, 14:57
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В Петербурге уроженец Астраханской области направил на росгвардейцев травматический пистолет

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Документы и разрешение на оружие у него имелись.

В Петербурге был обезоружен 24-летний правонарушитель, который при задержании у бара на Московском проспекте попытался направить на росгвардейцев травматический пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

Нетрезвый молодой человек хотел зайти в заведение, однако охрана отказалась пропускать его из-за состояния. Во время произошедшей словесной перепалки работники бара увидели, что у дебошира под верхней одеждой находится предмет, похожий на пистолет. После этого персонал нажал кнопку тревожной сигнализации. 

К адресу прибыли два наряда вневедомственной охраны. В присутствии росгвардейцев злоумышленник достал пистолет и привел его в боевую готовность, дослав патрон в патронник, а затем направил оружие на патрульных. Его задержали с помощью наручников. 

У задержанного изъяли травматический пистолет Fantom. Документы и разрешение на оружие у него имелись. Правонарушителя, жителя села Красный Яр Астраханской области, доставили в 29-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина совершил грабеж в магазине на Гороховой. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: бар, московский проспект, росгвардейцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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