Мужчина совершил грабеж в магазине на Гороховой

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (грабеж с использованием оружия). Подозреваемый был арестован согласно статье 91 УПК РФ.

В воскресенье, 20 октября, в 23:32 полиция Адмиралтейского района получила информацию о мужчине, который ранее ограбил магазин и ранил ножом продавца. Полицейские прибыли в пекарню на набережной реки Мойки, 62, и задержали 23-летнего гражданина из Ямало-Ненецкого автономного округа. Он является поваром в ресторане на Московском проспекте и живет в хостеле.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, примерно в 22:00 подозреваемый, используя нож, напал на 37-летнюю продавщицу в магазине на улице Гороховой и украл деньги. Затем он скрылся с места преступления.

Пострадавшая продавщица сама обратилась за медицинской помощью и была отправлена домой после лечения. Ее состояние было оценено как удовлетворительное. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (грабеж с использованием оружия). Подозреваемый был арестован согласно статье 91 УПК РФ.