В Петербурге полицейские пришли с обысками к подозреваемым, которые "распилили" 23 млн рублей из городского бюджета

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

В Петербурге сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили схему "распила" городского бюджета. Как рассказали в пресс-службе МВД, петербургскому бюджету был причинен многомиллионный ущерб.

По предварительным данным, в 2021 году между правительством Петербурга и некоммерческим фондом по поддержке бизнеса было заключено соглашение. Фонд обязался создать в городе более 10 центров, оказывающих услуги предпринимателям по принципу "одного окна", а взамен в форме субсидии должен был получить из городского бюджета почти 23 миллиона рублей.

Объекты инфраструктуры помощи бизнесу созданы не были, а заказчику проекта представили фиктивные документы и отчеты. Полученные деньги были израсходованы на премии и зарплаты сотрудников некоммерческого фонда.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Полицейские провели около 20 обысков, в том числе в офисе некоммерческого фонда. В качестве обвиняемой допрошена 58-летняя женщина, которая на момент совершения преступления была главой некоммерческого фонда. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Петербурге задержали хакеров, которые взламывали аккаунты на Госуслугах и оформляли кредиты.

Видео: МВД