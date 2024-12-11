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В Петербурге 30 мигрантов отправили с торговых площадок в военкомат

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Всего проверили более 200 мужчин.

В Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии совместно с военным следствием и военной полиции провели миграционный рейд на ряде торговых площадок. Цель мероприятия – установление иностранцев, вступивших в гражданство РФ, но не вставших на воинский учет. 

Всего проверили более 200 мужчин. Из них 30 доставлены в военкомат города для проверки и решения вопроса о постановке на учет. 

Ранее на Piter.TV: житель Ленобласти предстанет перед судом за фиктивную регистрацию 20 мигрантов. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: военкомат, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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