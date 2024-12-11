Следствие установило, что обвиняемый нарушил законодательство в 2024 году.

В Волосовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. По данным Следственного отдела по Волосовскому району СУ СК России по Ленинградской области, мужчина совершил 20 эпизодов преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемый, находясь в помещении ОМВД России по Волосовскому району, вносил в документы заведомо ложные сведения о прибытии иностранных граждан, указывая себя в качестве принимающей стороны. При этом, как выяснило следствие, он не имел намерения предоставлять им свое жилье для временного проживания. Таким образом, 20 мигрантов были фиктивно поставлены на миграционный учет.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в соответствии с российским законодательством.

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