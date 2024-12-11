Видео: На Торфяной дороге заметили малолетних зацеперов

На Торфяной дороге в Санкт-Петербурге были замечены подростки, практикующие опасное развлечение: зацепинг. Юные экстремалы прицепились к лестнице задней части троллейбуса маршрута №23 и проехались таким образом по улице.
Видео с опасными покатушками появилось в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Наш Приморский район" в этот понедельник, 3 февраля.
Пользователи соцсети выразили обеспокоенность данным инцидентом и в комментариях отметили необходимость штрафовать родителей подростков, которые подвергают свою жизнь опасности и создают аварийную ситуацию на дороге.
Ранее Piter.TV сообщал, что Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на видео с подростками-зацеперами, которых заметили на железнодорожной станции Купчино.
Видео: ВКонтакте / Наш Приморский район
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