В ЗакСе Петербурга Александр Малькевич получил удостоверение депутата

Александр Малькевич от "Единой России" получил удостоверение депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга. Об этом рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.
Не секрет, что знаю я его давно, поэтому скажу как есть – "без галстуков". Саша, пусть то многое, что ты делаешь для развития медиа, воспитания молодежи, поддержки фронта и новых территорий, найдет отражение в законотворчестве. Ярких значимых инициатив и доверия петербуржцев!
Александр Бельский, спикер петербургского ЗакСа
Депутатам Александра Малькевича представили 18 сентября. Напомним, он победил на довыборах в парламент Северной столицы, набрав 55,45% голосов.
Также сегодня в Мариинском дворце состоялась инаугурация Александра Беглова.
Фото: Telegram / Спикер Бельский
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