В ЗакСе Петербурга Александр Малькевич получил удостоверение депутата

Напомним, он победил на довыборах в городской парламент.

Александр Малькевич от "Единой России" получил удостоверение депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга. Об этом рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

Не секрет, что знаю я его давно, поэтому скажу как есть – "без галстуков". Саша, пусть то многое, что ты делаешь для развития медиа, воспитания молодежи, поддержки фронта и новых территорий, найдет отражение в законотворчестве. Ярких значимых инициатив и доверия петербуржцев! Александр Бельский, спикер петербургского ЗакСа

Депутатам Александра Малькевича представили 18 сентября. Напомним, он победил на довыборах в парламент Северной столицы, набрав 55,45% голосов.

Также сегодня в Мариинском дворце состоялась инаугурация Александра Беглова.

Фото: Telegram / Спикер Бельский