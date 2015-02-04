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В ЗакСе Петербурга Александр Малькевич получил удостоверение депутата
Вчера, 16:40
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В ЗакСе Петербурга Александр Малькевич получил удостоверение депутата

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Напомним, он победил на довыборах в городской парламент.

Александр Малькевич от "Единой России" получил удостоверение депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга. Об этом рассказал спикер городского парламента Александр Бельский. 

Не секрет, что знаю я его давно, поэтому скажу как есть – "без галстуков". Саша, пусть то многое, что ты делаешь для развития медиа, воспитания молодежи, поддержки фронта и новых территорий, найдет отражение в законотворчестве. Ярких значимых инициатив и доверия петербуржцев!

Александр Бельский, спикер петербургского ЗакСа

Депутатам Александра Малькевича представили 18 сентября. Напомним, он победил на довыборах в парламент Северной столицы, набрав 55,45% голосов. 

Также сегодня в Мариинском дворце состоялась инаугурация Александра Беглова. 

Фото: Telegram / Спикер Бельский

Теги: депутаты городского парламента, закс петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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