У петербуржца конфисковали Lada за повторное пьяное вождение

Петербуржец признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

В Пушкинском районе водителя осудили за нетрезвую езду и конфисковали его автомобиль. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 2 февраля 2025 года водитель, ранее лишенный водительского удостоверения за нетрезвое вождение, вновь пьяным сел за руль автомобиля "Лада Гранта" и передвигался по улицам Пушкинского района. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Петербуржец признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль конфискован в собственность государства.

Ранее петербурженка через суд вернула 4,8 млн рублей за конфискованную квартиру.

Фото: Piter.tv