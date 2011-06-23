У петербуржца конфисковали Lada за повторное пьяное вождение

В Пушкинском районе водителя осудили за нетрезвую езду и конфисковали его автомобиль. Об этом рассказали в районной прокуратуре.
В суде установлено, что 2 февраля 2025 года водитель, ранее лишенный водительского удостоверения за нетрезвое вождение, вновь пьяным сел за руль автомобиля "Лада Гранта" и передвигался по улицам Пушкинского района. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Петербуржец признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль конфискован в собственность государства.
Ранее петербурженка через суд вернула 4,8 млн рублей за конфискованную квартиру.
Фото: Piter.tv
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