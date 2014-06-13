Петербурженка через суд вернула 4,8 млн рублей за конфискованную квартиру

В исковом порядке средства взыскали с Минфина РФ.

Суд Петроградского района Северной столицы рассмотрел иск местной жительницы к российскому Министерству финансов. Татьяна Россихина требовала взыскать компенсацию за утрату права на владение квартирой, которую ранее конфисковали, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Женщина просила вернуть ей 4,8 млн рублей, которые она потратила на приобретение квартиры на 16-й линии В.О. После покупки собственности сделку признали недействительной, и квартира была истребована у добросовестного приобретателя.

Изначальный иск гражданки был по отношению к Велиеву, с которым она заключала договор купли-продажи. Суд иск удовлетворил, однако средств Россихина так и не получила, в связи с чем позже деньги были взысканы с Минфина, за счет казны.

Ранее мы писали, что с петербургской школы взыскали 50 тыс. рублей за разбитый нос ученика.

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