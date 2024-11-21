С петербургской школы взыскали 50 тыс. рублей за разбитый нос ученика

Причиной для того стала драка школьников 8 и 7 классов.

В Северной столице мировой судья судебного участка №114 привлекла к административной ответственности учебное заведение. Поводом для того стала драка учеников 8 и 7 классов и разбитый нос одного из них, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что склока двух школьников произошла 24 декабря прошлого года. Во время перемены ученик 8 класса, в присутствии других учащихся, ударил по лицу мальчика из 7 класса, в результате чего у последнего был сломан нос.

Ответственность за произошедшее легла на администрацию школы, которая "ущемила права семиклассника на охрану жизни и здоровья". Представитель учреждения в суде вину признала. В итоге суд назначил школе штраф в размере 50 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV