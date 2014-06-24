Восьмиклассник жестко избил ученика колпинской школы во время перемены

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.

В школе №170 13 февраля произошла драка между двумя учениками восьмого и седьмого классов. В ходе потасовки "старшак" повалил семиклассника на пол, избивал его кулаками, ногами и даже применял удушающие приемы, – рассказывают в издании 78.ru.

Все произошло во время перемены. По данным журналистов, причиной для жесткой расправы стало то, что ученик седьмого класса распускал про старшего слухи. Тот узнал об этом от других школьников и понял, что вопрос нужно решать "по-мужски".

По итогам драки пострадавший получил сотрясение мозга. Однако от госпитализации сына родители отказались. В региональных правоохранительных органах проводится проверка произошедшего.

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Фото: Piter.TV