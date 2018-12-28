Самой высокооплачиваемой вакансией в Петербурге стал курьер с зарплатой от 277 тыс. рублей

Есть и другие "вкусные" вакансии по России.

Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили предложения работодателей по всей России и выяснили, где готовы платить больше всех. Абсолютным лидером рейтинга стал Петербург — курьеру в интернет-магазине обещают до 277 тысяч рублей в месяц. Данные исследования поступили в распоряжение РИА Новости.

Самый крупный заработок, согласно подборке, ждет петербургского курьера. Интернет-магазин готов ежемесячно платить сотруднику от 277 тысяч рублей. От соискателя требуются скорость, внимательность и отличное знание города — развозить заказы предстоит в радиусе пяти километров.

Если смотреть по России, то в Воронеже менеджер по продажам в сфере недвижимости может зарабатывать до 300 тысяч рублей. Вакансия ориентирована на молодых специалистов. В Мытищах официанту в ресторане готовы платить до 150 тысяч рублей. В Казани установщик интернета и систем видеонаблюдения будет получать такую же сумму — до 150 тысяч рублей.

Не обошлось и без вакансий для тех, кто предпочитает работать из дома. Менеджеру по ведению сообщества "ВКонтакте" предлагают оклад до 124 тысяч рублей. В задачи специалиста входит общение с подписчиками и наполнение паблика контентом. Для студентов и начинающих карьеру тоже нашлись интересные варианты: В Кемерово ищут SMM-специалиста с зарплатой до 80 тысяч рублей. На рынке появился запрос на специалиста по обучению нейросетей — за эту работу готовы платить до 90 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Цивилёв предложил обязать готовить курьерский транспорт к зиме.

Фото: Piter.TV