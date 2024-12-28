Пропавшую девочку-подростка ищут в Петербурге пятые сутки

В Петербурге пятые сутки ищут 17-летнюю девушку. Пропавшая не выходит на связь с 13 марта, рассказали волонтеры отряда "ЛизаАлерт".
Рост девочки-подростка составляет 167 сантиметров, она плотного телосложения, ее глаза серо-голубые, волосы – темно-каштановые. Петербурженка была одета в коричневое пальто и розовую шапку.
Если вы видели девушку, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее на Piter.TV: продолжаются поиски девочки, которую похитил отец в 2020 году в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / Поисковой отряд "ЛизаАлерт" Питер
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