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Пропавшую девочку-подростка ищут в Петербурге пятые сутки
Сегодня, 9:19
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Пропавшую девочку-подростка ищут в Петербурге пятые сутки

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Петербурженка была одета в коричневое пальто и розовую шапку.

В Петербурге пятые сутки ищут 17-летнюю девушку. Пропавшая не выходит на связь с 13 марта, рассказали волонтеры отряда "ЛизаАлерт". 

Рост девочки-подростка составляет 167 сантиметров, она плотного телосложения, ее глаза серо-голубые, волосы – темно-каштановые. Петербурженка была одета в коричневое пальто и розовую шапку. 

Если вы видели девушку, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. 

Ранее на Piter.TV: продолжаются поиски девочки, которую похитил отец в 2020 году в Петербурге. 

Фото: ВКонтакте / Поисковой отряд "ЛизаАлерт" Питер 

Теги: поиски, пропала девочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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