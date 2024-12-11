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В Петербурге инвалида посчитали умершим и перестали ему платить пенсию
Сегодня, 11:14
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В Петербурге инвалида посчитали умершим и перестали ему платить пенсию

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В связи якобы со смертью с мая прошлого года на карту инвалида перестало поступать пособие.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 45-летнего мужчины, имеющего инвалидность. Об этом 15 января рассказали в надзорном ведомстве. 

Согласно проверке, запись акта о смерти заявителя произведена территориальным отделом ЗАГСа на основании документа о гибели, который ошибочно выдал судебно-медицинский эксперт. 

Так, были нарушены права горожанина. В связи якобы со смертью с мая прошлого года на карту инвалида перестало поступать пособие. 

Прокурор района направил исковое заявление в суд об аннулировании записи акта о гибели и о признании недействительным свидетельства о смерти. Требования прокурора удовлетворили.

Ранее на Piter.TV: петербурженку ошибочно признали умершей и не платили пенсию 6 лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: инвалидность, пенсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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