Петербурженку ошибочно признали умершей и не платили пенсию шесть лет

Прокуратура обратилась в суд.

Пожилую петербурженку признали умершей и шесть лет не выплачивали пенсию. Об этом рассказали в прокуратуре Калининского района.

В 2009 году пенсионерке начали начислять пенсию по старости, однако в 2016-м выплаты вдруг перестали приходить. Оказалось, что ее ошибочно признали умершей. Лишь в 2022 году актовую запись о смерти аннулировали, выплату пенсии по старости восстановили. Однако деньги, которые не приходили женщине на протяжении шести лет, так и не вернули. Поэтому в ситуацию вмешалась прокуратура.

Прокурор направил в суд иск об обязании отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Петербургу и Ленобласти начислить и выплатить заявительнице пенсию за период с февраля 2016 года по май 2022-го.

Суд первой инстанции требование не удовлетворил. Тогда прокуратура снова обратилась в суд, и после этого Пенсионный фонд России обязали выплатить пенсионерке все положенные ей деньги.

Фото: Piter.tv