По данным полиции, задержанные выполняли роль "дропов", осуществляя прием и обналичивание денежных средств, полученных от жертв телефонного мошенничества, с последующей конвертацией их в криптовалюту.

Правоохранители в Петербурге и Ленобласти задержали посредников, работавших на мошенников. Подробности рассказали в МВД.

В полицию в ноябре 2023 года обратилась 56-летняя женщина, ставшая жертвой мошенничества. Поверив звонку неизвестного, обещавшего доход от инвестирования денежных средств в золото, петербурженка перевела на указанный счёт 1,5 миллиона рублей.

Недавно в ходе расследования были задержаны трое предполагаемых посредников, работавших на телефонных мошенников. Двое из них (26-летний мужчина и его 22-летняя сожительница) были задержаны оперативниками в квартире на проспекте Строителей в Кудрово. Третий фигурант был задержан в квартире дома 78 по Октябрьской набережной в Петербурге.

По данным полиции, задержанные выполняли роль "дропов", осуществляя прием и обналичивание денежных средств, полученных от жертв телефонного мошенничества, с последующей конвертацией их в криптовалюту.

Недавно в Петербурге 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 20 млн рублей.

Видео: МВД