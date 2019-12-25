На ж/д станциях Петербурга и Ленобласти с начала года погрузили более 27 млн тонн

За 10 месяцев текущего года погрузка на ж/д станциях, расположенных в Петербурге и Ленобласти, составила более 27 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
По Ленинградской области погрузка составила около 23 млн тонн, из них:
⁃ строительных грузов 8,8 млн тонн
⁃ нефти и нефтепродуктов 8,7 млн тонн
⁃ химических и минеральных удобрений 1,1 млн тонн
⁃ химикатов и соды 1,1 млн тонн
⁃ цемента 942 тыс.тонн.
В Петербурге железнодорожники погрузили 4,3 млн тонн, из них:
⁃ метизы 412,6 тыс. тонн
⁃ чермет 374,9 тыс. тонн
⁃ остальные и сборные грузы 202,8 тыс. тонн
⁃ лом чермета 177,3 тыс. тонн
⁃ строительные грузы 89,5 тыс. тонн
⁃ зерно 86 тыс. тонн
⁃ машины, станки и двигатели 50,3 тыс тонн.
В Петербурге железнодорожники просят пассажиров соблюдать масочный режим.
Фото: Piter.tv
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