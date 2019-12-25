На ж/д станциях Петербурга и Ленобласти с начала года погрузили более 27 млн тонн

В Петербурге железнодорожники погрузили 4,3 млн тонн.

За 10 месяцев текущего года погрузка на ж/д станциях, расположенных в Петербурге и Ленобласти, составила более 27 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

По Ленинградской области погрузка составила около 23 млн тонн, из них:

⁃ строительных грузов 8,8 млн тонн

⁃ нефти и нефтепродуктов 8,7 млн тонн

⁃ химических и минеральных удобрений 1,1 млн тонн

⁃ химикатов и соды 1,1 млн тонн

⁃ цемента 942 тыс.тонн.

В Петербурге железнодорожники погрузили 4,3 млн тонн, из них:

⁃ метизы 412,6 тыс. тонн

⁃ чермет 374,9 тыс. тонн

⁃ остальные и сборные грузы 202,8 тыс. тонн

⁃ лом чермета 177,3 тыс. тонн

⁃ строительные грузы 89,5 тыс. тонн

⁃ зерно 86 тыс. тонн

⁃ машины, станки и двигатели 50,3 тыс тонн.

В Петербурге железнодорожники просят пассажиров соблюдать масочный режим.

Фото: Piter.tv