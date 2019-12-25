На Комендантском проспекте девочка сломала позвоночник, упав на гололеде

В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

В Петербурге ребенок сломал позвоночник на гололеде. Об этом пишет 78.ru.

Уточняется, что 25 декабря 10-летняя девочка упала во дворе школы №555, которая находится на Комендантском проспекте. К врачам пострадавшая вместе с родителями обратилась 27 декабря.

Школьнице диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела первой степени. В настоящее время она лежит в больнице в удовлетворительном состоянии.

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Фото: Piter.TV