На Комендантском проспекте девочка сломала позвоночник, упав на гололеде

В Петербурге ребенок сломал позвоночник на гололеде. Об этом пишет 78.ru.
Уточняется, что 25 декабря 10-летняя девочка упала во дворе школы №555, которая находится на Комендантском проспекте. К врачам пострадавшая вместе с родителями обратилась 27 декабря.
Школьнице диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела первой степени. В настоящее время она лежит в больнице в удовлетворительном состоянии.
Ранее на Piter.TV: пенсионерке выплатят 150 тыс. рублей после падения на скользком тротуаре на Декабристов.
Фото: Piter.TV
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