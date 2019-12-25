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На Комендантском проспекте девочка сломала позвоночник, упав на гололеде
Сегодня, 14:24
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На Комендантском проспекте девочка сломала позвоночник, упав на гололеде

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В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

В Петербурге ребенок сломал позвоночник на гололеде. Об этом пишет 78.ru. 

Уточняется, что 25 декабря 10-летняя девочка упала во дворе школы №555, которая находится на Комендантском проспекте. К врачам пострадавшая вместе с родителями обратилась 27 декабря.

Школьнице диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела первой степени. В настоящее время она лежит в больнице в удовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.TV: пенсионерке выплатят 150 тыс. рублей после падения на скользком тротуаре на Декабристов. 

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, падение на льду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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