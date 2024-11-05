В Петербурге задержали двух наркоторговцев с более 2 кг запрещенных веществ

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30 и статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

В результате использования оперативной информации, сотрудники полиции Главка задержали 31-летнего безработного мужчину у дома 9/3 на Пискаревском проспекте. Его подозревают в незаконном обороте наркотических веществ.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, во время личного осмотра у задержанного обнаружили пакет с десятью плитками коричневого вещества, общая масса которых почти достигала 1 кг. Экспертиза подтвердила, что это наркотик — "гашиш".

В ходе последующих оперативных мероприятий полицейские выяснили, что наркоторговец вышел из квартиры, где его и задержали. Эффективные действия правоохранителей позволили также арестовать его сообщника — 26-летнего ранее судимого мужчину, который арендовал данное жилье для хранения и упаковки наркотиков. При обыске у него нашли еще одну партию наркотиков: 12 пакетов с мефедроном (вес более 1,5 кг), пакет с гашишом, полукилограммовый пакет с марихуаной, электронные весы и упаковочные материалы. Все изъятые вещества направлены на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по части 3 статьи 30 и статье 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Задержание осуществлено на основании статьи 91 УПК РФ. Продолжаются оперативно-следственные действия, ведется работа по выявлению других возможных соучастников преступной деятельности.