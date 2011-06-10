В квартире жительницы Гатчины нашли больше 120 грамм наркотиков

Содержимое пакетиков будет исследовано во время экспертизы.

В столице Ленинградской области — Гатчине — задержана местная жительница, которая незаконного хранила в своей квартире крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 35-летняя женщина хранила в квартире на Полевой улице порошкообразное вещество, расфасованное по прозрачным полимерным пакетикам. Содержимое трёх из них — наркотическое средство синтетического происхождения весом 121,32 грамма. Содержимое остальных 18 пакетиков будет исследовано позже.

Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный оборот наркотических средств. Подозреваемая задержана.

Ранее Piter.TV сообщал, что после стрельбы в садоводстве под Петербургом возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области