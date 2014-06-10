Градские богадельни в Петербурге признаны памятниками

В настоящее время все постройки выполняют административную функцию.

Петербургские Градские богадельни на Смольной набережной и улице Смольного признаны памятником регионального значения. Об этом 29 октября рассказали в пресс-службе КГИОП Северной столицы.

На территориях сохранилось несколько корпусов. Главный из них был перестроен в 1782-1784 годах из ранее существовавших нежилых строений середины XVIII века.

После революции Градские богадельни, как и все казенные учреждения, оказались незащищенными от грабежей. Результатом стала парализация инженерной инфраструктуры комплекса: разрушена станция перекачки, захламлены стоки канализации, поврежден водопровод, залиты подвалы. Котельные и кухни находились в аварийном состоянии: корпуса кочегарок и пищеварительные агрегаты под угрозой разрушения. Пресс-служба КГИОП Петербурга

Сохранились южная часть юго-западного сада, устроенного в 1885-1887 годах, и ограда вдоль улицы Смольного, созданная в 1855-1857 годах. В настоящее время все постройки выполняют административную функцию.

Ранее здание гимназии принцессы Ольденбургской в Петербурге обрело статус памятника.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга