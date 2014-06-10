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Градские богадельни в Петербурге признаны памятниками
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Градские богадельни в Петербурге признаны памятниками

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В настоящее время все постройки выполняют административную функцию.

Петербургские Градские богадельни на Смольной набережной и улице Смольного признаны памятником регионального значения. Об этом 29 октября рассказали в пресс-службе КГИОП Северной столицы. 

На территориях сохранилось несколько корпусов. Главный из них был перестроен в 1782-1784 годах из ранее существовавших нежилых строений середины XVIII века. 

После революции Градские богадельни, как и все казенные учреждения, оказались незащищенными от грабежей. Результатом стала парализация инженерной инфраструктуры комплекса: разрушена станция перекачки, захламлены стоки канализации, поврежден водопровод, залиты подвалы. Котельные и кухни находились в аварийном состоянии: корпуса кочегарок и пищеварительные агрегаты под угрозой разрушения. 

Пресс-служба КГИОП Петербурга 

Сохранились южная часть юго-западного сада, устроенного в 1885-1887 годах, и ограда вдоль улицы Смольного, созданная в 1855-1857 годах. В настоящее время все постройки выполняют административную функцию. 

Ранее здание гимназии принцессы Ольденбургской в Петербурге обрело статус памятника. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: богадельня, кгиоп петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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