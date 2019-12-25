Здание гимназии принцессы Ольденбургской в Петербурге обрело статус памятника

Дом возвели в 1899-1901 годах по проекту инженера Александра Максимова.

Здание гимназии принцессы Е. М. Ольденбургской на Лафонской улице, 1, обрело статус регионального памятника. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП Петербурга 29 октября.

Дом возвели в 1899-1901 годах по проекту инженера Александра Максимова. После 1917 года гимназию преобразовали в единую трудовую школу №14, а затем – в среднюю школу №5.

Среди учеников и выпускников образовательного учреждения – автор учебников по химии Георгий Шилинский, заслуженный артист РСФСР, певец оперетты Николай Рубан, футболист, спортивный комментатор Виктор Набутов, политолог, литератор, публицист Борис Подопригора, заслуженная артистка РФ, депутат городского парламента Анастасия Мельникова, директор Александринского театра Александр Малич и другие.

В настоящее время здание сохраняет свою историческую функцию. В нем размещается Гимназия №157 Петербурга имени принцессы Е. М. Ольденбургской.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга