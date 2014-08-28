Комплекс зданий Малого Гостиного двора в Петербурге стал памятником

Объект включает комплекс зданий.

Здания Малого Гостиного двора XVIII-XX веков постройки признаны региональным памятником. Об этом рассказали 23 октября в пресс-службе КГИОП Петербурга.

Сохранившиеся до нашего времени здания Малого Гостиного двора служат источником достоверных сведений о развитии торговых зданий в Петербурге и позволяют проследить развитие архитектурных стилей от классицизма до модерна, применяемых в строительстве. Пресс-служба КГИОП Петербурга

В состав объекта входят "Железо-красочные ряды" в Банковском переулке, 3Б, Москательном переулке, 4В. Их возвели в конце XVIII века и частично перестроили в конце XIX века.

Также речь идет о "Большом железном ряде или Кожевенной линии" в Мучном переулке, 2Г. Дом представляет образец здания, перестроенного в XIX веке из ранее существовавшего середины XVIII века.

"Дом Николаевых" на Садовой улице, 25, – здание второй половины XVIII века, которое совмещает торговую и жилую функции.

"Дом графини Марии Александровны Стенбок" на набережной канала Грибоедова, 34, возвели в конце XVIII века в стиле классицизма. Его реконструировали в 1891-1892 годах по проекту архитектора Виктора Шретера.

"Железо-красочные ряды Банковского переулка" на Садовой улице, 23/6, построили в начале XIX века и переделали в 1890-1910-е годы.

"Торговый дом "Наследники П. Т. Иванова" по тому же адресу возвели в 1914 году по чертежам инженера Владислава Бахминского в архитектурных приемах модерна.

"Дом И. А. Алферова" на Садовой улице, 21А, был построен в 1903-1904 годах по чертежам архитектора Василия Шауба.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге памятником стал бывший Дом легкой промышленности на Вознесенском проспекте.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга