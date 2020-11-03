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По требованию прокуратуры аннулировали фиктивный брак петербуржца с мигранткой
Сегодня, 11:19
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По требованию прокуратуры аннулировали фиктивный брак петербуржца с мигранткой

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За женитьбу молодой человек получил деньги.

По требованию прокуратуры Петербурга аннулировали фиктивный брак местного жителя с мигранткой. Об этом сообщили 1 ноября в пресс-службе надзорного ведомства. 

Установлено, что в октябре прошлого года между 21-летним жителем Московского района и 36-летней уроженкой одной из стран ближнего зарубежья заключен брак. За женитьбу молодой человек получил деньги. Женщина тоже не собиралась выходить замуж, она хотела разрешение на временное проживание в РФ. 

Прокуратура района предъявила в суд исковое заявление о признании брака недействительным. Требования удовлетворили в полном объеме, брак аннулирован. 

Ранее прокуратура потребовала признать недействительным фиктивный брак иностранца с жительницей Колпино.  

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура петербурга, фиктивный брак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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