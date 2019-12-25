Прокуратура потребовала признать недействительным фиктивный брак иностранца с жительницей Колпино

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Прокуратура Петербурга потребовала признать недействительным фиктивный брак, заключённый с целью получения российского гражданства в упрощенном порядке.

Прокуратурой Колпинского района было установлено, что 42-летний иностранец с целью дальнейшего получения российского гражданства, заплатил 30 тысяч рублей, чтобы заключить фиктивный брак с 56-летней жительницей Колпино.

Прокурором в суд направлено исковое заявление о признании указанного брака недействительным и аннулировании записи о регистрации брака. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Весной петербургская прокуратура разоблачила ещё один фиктивный брак ради гражданства.

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