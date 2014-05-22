В Петербурге 24 ноября ожидается усиление ветра до 17 м/с

Также возможен мокрый снег.

В среду, 24 ноября, в Петербурге ожидается мокрый снег и порывы ветра до 17 м/с. На дорогах будет сложная обстановка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сотрудники МЧС напоминают, что при таких погодных условиях окна должны быть закрыты, автомобиль припаркован в гараже или вдали от шатких конструкций. Пешеходам также советуют обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Ранее синоптик предупреждал, что на этой неделе улицы Петербурга может покрыть снег.

Фото: Piter.tv